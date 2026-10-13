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Eskişehir'de teknik ve fiziki takiple düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma, Tepebaşı'nda yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrası düzenlediği operasyonda 1,5 kilo esrar ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de teknik ve fiziki takiple düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma operasyonu:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda 13 Ekim 2026 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçüstü delili ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda, 1,5 kilo gram esrar, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 200 adet kilitli poşet, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen malzemeler delil niteliğinde muhafaza altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin incelemesi devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 1 BUÇUK KİLO...

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 1 BUÇUK KİLO GRAM ESRAR VE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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