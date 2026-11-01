Eskişehir'de trafik polisi refüjdeki iki Türk bayrağını özenle katlayarak korudu

Eskişehir'de trafik polisinin dikkati olayın seyrini değiştirdi:

Olayın yaşandığı yer ve görünür anlar:

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi mevkii, Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde kayda geçti. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, refüjde ve yol kenarında yola düşmüş iki bayrak fark ediliyor. Trafik ekipleri durumu görünce araçlarını güvenli bir noktada durdurarak müdahaleye geçti.

Polisin müdahalesi ve izlenen yol:

Kamera kayıtlarında, polis memurlarından birinin trafiğin uygun olduğu anı bekleyip yolun sol şeridine geçtiği, burada ilk bayrağı yerden aldığı görülüyor. Ardından refüjün orta kısmında bulunan diğer bayrağı da aynı hassasiyetle yerden alan memur, iki bayrağı dikkatle katladı.

O anlarda memurun bayrakları öperek ekip aracına taşıması dikkat çekti; bu tutum, bayraklara gösterilen özenin ve görevin hassasiyetinin bir yansıması olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde herhangi bir müdahalenin trafiğin akışını tehlikeye atmayacak şekilde yapıldığı da gözleniyor.

Amatör kamerayla kaydedilen bu anlar, yol güvenliği sağlanarak devlet sembollerine gösterilen saygının sahadan bir örneğini sundu.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLU KENARINA DÜŞEN 2 TÜRK BAYRAĞINI FARK EDEN TRAFİK POLİSİ, AKAN TRAFİĞE ALDIRMADAN BAYRAKLARI YERDEN ALDI, ÖZENLE KATLAYIP ÖPEREK MUHAFAZA ALTINA ALDI.