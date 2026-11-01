İzmir kıyılarında iki ayrı operasyonda 87 göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltında

ortak deniz ve kara operasyonuyla yakalama

İzmir’in Urla ve Karaburun ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin müşterek çalışması sonucunda, 31 Ekim tarihinde toplam 87 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Urla'daki müdahale:

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla karada yürütülen müşterek çalışmada, saat 00.10 sıralarında tespit edilen noktada 40 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaburun açıklarındaki durdurma:

Aynı gece saat 02.35 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içinde olduğu bildirilen grup, görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durduruldu. Lastik botta bulunan 47 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

işlemler ve teslimat

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'İN URLA VE KARABURUN İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK OPERASYONLARDA 87 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI.