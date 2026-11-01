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Kuşadası'nda çıplak ayakla caddeyi korkutan genç adliyede tutuklandı

Kuşadası'nda çıplak ayakla bıçak taşıyan 17 yaşındaki S.K., polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak adliyede tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşadası'nda çıplak ayakla caddeyi korkutan genç adliyede tutuklandı

Kuşadası'nda bıçaklı olayın iç yüzü:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sabah saatlerinde cadde üzerinde elinde bıçaklarla koşan bir kişinin yarattığı panik, bölge sakinlerini alarma geçirdi. Olay, 31 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

polisin müdahalesi ve güvenlik kayıtları:

Çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla koştuğu belirtilen şüpheli S.K. (17), kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayadı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç vermeyince güç kullanımı gündeme geldi; ekipler havaya uyarı amaçlı ateş açtı. Şüpheli daha sonra elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına girdi ve burada biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen S.K.'ye olay yerine gelen babası müdahale etti, bu sırada bir polis memuru da yere düştü. İşletmeci Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. mağazada yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Mağazadaki hareketli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

sağlık ve adli süreç:

Babasının müdahalesiyle sakinleştirilen S.K., polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde çağrılan ambulansa binmek istemeyen şüpheli, ekiplerin kontrolüyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kimlik sorgusunda şahsın bipolar bozukluğu bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., sulh ceza hakimliğince tutuklandı ve İzmir Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri, olaya ilişkin hazırlanan tutanaklarda yer alıyor.

OLAY YERİ. (ARŞİV)

OLAY YERİ. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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