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Ganos Dağları'nda sürüleşen kekliklerin sessiz kaydı

Ganos Dağları'ndaki fotokapanlar kekliklerin sürü halinde doğal davranışlarını kaydetti; görüntüler Tekirdağ'ın zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Ganos Dağları'nda sürüleşen kekliklerin sessiz kaydı

fotokapan görüntüleri:

Tekirdağ’ın doğal alanlarından Ganos Dağlarında kurulan fotokapan kameraları, bölgedeki keklik sürüsünü görüntüledi. Kayıtlarda kekliklerin insan etkisinden uzak, doğal ortamlarında sürü halinde hareket ettiği açıkça görüldü.

görüntülerin içerdiği ayrıntılar:

Fotokapanlara yansıyan sahneler, kuşların otlama, hareket ve birbirleriyle etkileşim biçimlerine dair doğal davranışları belgeler nitelikte. Kayıtlar, gözle izlemeye göre daha az müdahaleyle elde edildiği için canlıların gerçek yaşam ritüellerini yansıtıyor.

Ganos Dağları'nın ekolojik önemi:

Ganos Dağları, ormanlık alanları ve zengin tür çeşitliliğiyle Tekirdağ’ın önemli doğal bölgeleri arasında yer alıyor. Bölgeden gelen fotokapan görüntüleri, yalnızca deniz ve sahillerle anılan Tekirdağ’ın aynı zamanda değerli bir yaban hayatı barındırdığını gösteriyor.

Bu tür görsel kayıtlar, yerel biyolojik çeşitliliğin farkındalığını artırma ve koruma çalışmalarına kanıt sağlayıcı nitelikte. Fotokapanlar sayesinde bölgedeki canlıların günlük yaşantıları belgelenerek ekosistemin izlenmesi kolaylaşıyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN GANOS DAĞLARI&#039;NDA YAŞAYAN KEKLİK SÜRÜSÜ, FOTOKAPAN...

TEKİRDAĞ'IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN GANOS DAĞLARI'NDA YAŞAYAN KEKLİK SÜRÜSÜ, FOTOKAPAN KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ. DOĞAL YAŞAMIN GİZLİ TANIKLARI OLAN FOTOKAPANLARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, KEKLİKLERİN DOĞAL ORTAMLARINDA SÜRÜ HALİNDE HAREKET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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