Gaziantep'te geniş kapsamlı mali operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

Mali tespitler ve ele geçenler:

Yürütülen soruşturma ve hesap incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında toplam 136 milyar 551 milyon 697 bin TL tutarında hareket tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirilirken, soruşturma kapsamında 620 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Adli süreç ve sonuçlar:

Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerlerine ilişkin kararlar ise dosya kapsamında alındı. Haberde belirtildiği üzere geriye kalan 41 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonun büyüklüğü ve tespit edilen hesap hareketlerinin hacmi, soruşturmanın mali boyutunun önemine işaret ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında el konulan varlıkların akıbeti, olası bağlantı ve örgütlü yapının tespiti için adli ve mali incelemeler sürecek. Kamu kurumları ve emniyet yetkilileri, benzer suçlarla mücadelede koordinasyonun ve teknik incelemelerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te kaçakçılık ve mali suçlara yönelik dev operasyon: 12 şüpheli tutuklandı