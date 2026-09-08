Eskişehir'de yurt seferberliği: 30 milyon lira, 18 bin 500 yatakla yeni dönem

yapılan bakım ve yatırımlar:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yunusemre Yurdu'nda yaz boyunca sürdürülen tadilat, bakım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Kalın, yurtlarda sistemsel ve fiziki bakım-onarımın kapsamlı şekilde yapıldığını, özellikle kalorifer, ısınma ve soğutma tesisatları ile asansör sistemlerinin elden geçirildiğini belirtti.

Yaz döneminde açık ihalelerle yapılan işlerde yaklaşık 20 milyon TL bakım masrafı gerçekleştiğini, ek maliyetlerle birlikte toplam harcamanın yaklaşık 30 milyon TL civarında olduğunu söyleyen Kalın, rötuş ve son temizliklerin yapıldığını, öğrenci geldiğinde odaların hazır olacağını ifade etti.

kapasite ve yerleştirme planı:

Kalın, mevcut yurt kapasitesinin 16 bin 500 olduğunu; şu anda yaklaşık 5 bin 500 boş yatak bulunduğunu açıkladı. Boş yatakların dağılımı ise yaklaşık 2 bin 250 erkek ve 3 bin 250 kız yatak olarak verildi. Başvuruların sonuçlandığını belirten Kalın, bu yıl yurtların neredeyse yüzde 99 oranında yerleştirme yapacak kapasitede olduğunu vurguladı.

Ayrıca 2 bin kişilik yeni bir yurdun yapımının sürdüğünü ve eklemenin Ekim başında hizmete girmesiyle toplam kapasitenin yaklaşık 18 bin 500'e ulaşacağını; bu ilaveyle boş yatak sayısının da yaklaşık 7 bin 500 civarına geleceğini söyledi.

fiyatlandırma ve sunulan hizmetler:

Bu dönemin yurt fiyatları hakkında da bilgi veren Kalın, en düşük rakamların 1.125 TL, 1.300 TL ve 1.450 TL şeklinde açıklandığını belirtti. Ancak devlet tarafından sağlanan hizmetlerin maliyetinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı: bir öğrencinin bir aylık maliyeti 20 bin TL'nin üzerinde hesaplandığı ifade edildi.

Sunulan hizmetler arasında sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz olması, 32 GB kapasiteye sahip sınırsız Wi-Fi, odalarda buzdolabı, komodin ve soyunma dolabı, ücretsiz çamaşırhane ve kurutma makinesi, ütü masaları ile ortak yaşam alanları yer alıyor. Ayrıca yurtlarda mescitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan manevi danışmanlar, psikologlar, sosyal inceleme personeli ve yurt yönetim kadrosu ile temizlik personelinin sürekli hizmet verdiği kaydedildi.

Kalın, bu çalışmalardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, bakanına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti ve öğrencilerin yeni döneme eksiksiz koşullarda başlayacaklarını söyledi.

YUNUS EMRE KYK YURDU