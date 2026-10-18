Eskişehir'den Afyonkarahisar'a: dört ayaklı kurtarıcılar sınavda tam not aldı

Eskişehir itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri sınavı başarıyla tamamladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan eğitmen Onur Ersen ile arama kurtarma köpekleri Adam ve Bozo, Afyonkarahisar'da düzenlenen Arama Kurtarma Köpekleri Eğitim ve Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla tamamladı.

Sınav süreci ve performans:

Ekip, yarışma formatında gerçekleştirilen zorlu etapları geride bırakarak sınavdan başarıyla geçti. Sınavda gösterdikleri performans ile ekip ve köpeklerin arama kurtarma operasyonlarındaki yetkinlikleri teyit edildi; ekipten alınan bilgiye göre değerlendirme sonucu yüksek notlarla bildirildi.

Teşekkür ve görev hazırlığı:

İtfaiye teşkilatının paylaşımında, eğitmen Onur Ersen ile köpekler Adam ve Bozo tebrik edilerek emek ve özverileri için teşekkür edildi. Kurum, bu tür yeterlilik sınavlarının muhtemel afet ve acil durumlarda yürütülecek arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini artırmak için kritik olduğunu vurguluyor.

Bu başarı, Eskişehir İtfaiye Dairesi'nin arama kurtarma kabiliyetinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi adına atılan adımların bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ekip, sahada kısa sürede müdahale edebilecek hazırda bekleyen bir unsur olarak tanımlanıyor.

ONUR ERSEN İLE ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ 'ADAM' VE 'BOZO'