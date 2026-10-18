Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Şehit Cihat Kaya'nın anısına vefa ziyareti Bozüyük'te

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi personeli, 15 Temmuz şehidi Cihat Kaya'nın ailesini ziyaret ederek Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Sözer'in selamlarını iletti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit Cihat Kaya'nın anısına vefa ziyareti Bozüyük'te

Bozüyük'te şehit ailesine ziyaret

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi personeli, 15 Temmuz hain darbe girişinde şehit düşen Cihat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

ziyaretin ayrıntıları:

Bozüyük ilçesinde ikamet eden şehidin babası Servet Kaya ve annesi Medine Kaya ile bir araya gelinen görüşmede, ailenin hatıraları yad edildi ve şehide duyulan minnet ifade edildi. Haberleşme ve destek temasları kapsamında kurum personeli, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

kurumun açıklaması ve vefa taahhüdü:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Vatanımız uğruna canını feda eden şehidimiz Cihat Kaya'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesinin yanında olmak, acılarını ve hatıralarını paylaşmak hepimizin sorumluluğudur. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya ve kıymetli ailelerine destek olmaya devam edeceğiz

Ziyarette ayrıca, şehidin Ekim ayında olacak sene-i devriyesi anıldı; kurum temsilcileri, toplumun şehit ailelerine yönelik saygı ve desteğinin sürdürüleceğini vurguladı.

BOZÜYÜK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ŞEHİT...

BOZÜYÜK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN CİHAT KAYA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa Büyükşehir kent merkezinde gıda güvenliği farkındalığı oluşturdu
images

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri
images

Eskişehir'den Afyonkarahisar'a: dört ayaklı kurtarıcılar sınavda tam not aldı
images

Sur'da hatırlama: Bozkuş ailesinin mevlidi siyaset ve iş dünyasını buluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı

Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik

Kozan'da ata sporunun genç yüzü: Efe Anıl Al başpehlivan oldu

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: hazırlıklar yetmedi, korner hatası belirleyici oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti