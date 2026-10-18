Şehit Cihat Kaya'nın anısına vefa ziyareti Bozüyük'te

Bozüyük'te şehit ailesine ziyaret

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi personeli, 15 Temmuz hain darbe girişinde şehit düşen Cihat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

ziyaretin ayrıntıları:

Bozüyük ilçesinde ikamet eden şehidin babası Servet Kaya ve annesi Medine Kaya ile bir araya gelinen görüşmede, ailenin hatıraları yad edildi ve şehide duyulan minnet ifade edildi. Haberleşme ve destek temasları kapsamında kurum personeli, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

kurumun açıklaması ve vefa taahhüdü:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Vatanımız uğruna canını feda eden şehidimiz Cihat Kaya'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesinin yanında olmak, acılarını ve hatıralarını paylaşmak hepimizin sorumluluğudur. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya ve kıymetli ailelerine destek olmaya devam edeceğiz

Ziyarette ayrıca, şehidin Ekim ayında olacak sene-i devriyesi anıldı; kurum temsilcileri, toplumun şehit ailelerine yönelik saygı ve desteğinin sürdürüleceğini vurguladı.

BOZÜYÜK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN CİHAT KAYA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.