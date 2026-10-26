Eskişehir'in kafeler caddesinde trafik ve gürültü yaşamı zorluyor

Eskibağlar Mahallesi'nde yoğunluğun göbeği

Eskişehir'in işlek noktalarından biri olan Kafeler caddesi, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde gün boyu hem kent içinden hem de kent dışından gelen yoğun bir insan akınına sahne oluyor. Bölgedeki kafeler binlerce kişiyi ağırlarken, artan araç trafiği ve denetim yetersizlikleri semtin gündelik yaşamını zorlaştırıyor.

Bölgede yaşananlar:

Belediye ve zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle esnafın kaldırım sınırlarına çekilmesi ve masaların düzenlenmesi gibi adımlara rağmen yaya akışı rahatlamıyor. İşletmeciler, alınan önlemlere rağmen ana sorunun kontrolsüz araç trafiği olduğunu belirtiyor. Resmi denetimlerin yapıldığı saatlerde kısa süreli rahatlama yaşanırken, denetimlerin sona ermesiyle birlikte cadde tekrar yoğun trafik, yüksek ses ve kargaşaya geri dönüyor.

30 yaşındaki Arda Cankul, sorunun yayalar veya işletmeler değil, araç trafiğinden kaynaklandığını vurgulayarak şunları söylüyor: "Genel olarak burada çözülmeyen sorun trafik sorunu. Trafik yüzünden insanlar bu yoldan yürüyemiyor. Sonrasında bizimle alakalı sorunların olduğunu düşünüyorlar ama biz belediyenin ve zabıtanın bize söylediği şekilde önlemlerimizi aldık. Bizden kaldırımı yarısına kadar geçmemizi istediler, biz de geçtik. Gelinen noktada hala trafik sorunu devam etmekte. Trafik sadece denetim olduğunda biraz rahatlıyor, denetimin olmadığı her zaman burası neredeyse böyle. Burası Eskişehir’de turistik bir alan; insanlar buraya şehir içi ve dışından sosyalleşmeye geliyor. İnsanları buradan iten şeyin trafik olduğunu biz her yerde dile getiriyoruz. Denetim bittikten sonra aynı sıkıntılar devam ediyor, hem esnaf hem de müşterilerimiz sıkıntı yaşıyor. Burada bizim esas istediğimiz öncelikle trafiğin ya saatli ya da tamamen kapatılması. En kötü ihtimalle tek yöne düşürülüp yayaların, esnafın ve burada yaşayanların rahatlatılmasını talep ediyoruz."

Esnafın talepleri ve günlük sonuçları:

İşletmeciler, caddeye gelen araçların sık sık abartı egzoz, yüksek sesli müzik ve uygunsuz geçişlerle çevreyi rahatsız ettiğini söylüyor. 25 yaşındaki Kutay Aras, yaşananları özetleyerek, "Bizim sorunumuz başlıca trafik. Sarı çizgi kuralı vardı, masaların dışarıda kalmaması yönünde adım attık ancak bir fark oluşmadı. Trafik sorunu, kargaşa ve curcuna hala devam ediyor. Kafelerden ziyade insanlar ve masada oturanlar çok rahatsız. Arabaların insanlara laf atmasından, abartı egzozlarla geçmesinden, yüksek sesli müzikten ve basık arabaların tamponlarını sürtmesinden son derece rahatsızız. Burası bildiğiniz araba fuarına dönmeye başladı. Sözlü tacizlerle, laf atmalarla ve kavgalarla karşılaşıyoruz. Bu durum ara sıra olan bir şey değil, artık düzenli bir hale geldi. Arabadan laf atıp gidiyorlar. Bu rutinleşmiş sorundan bir an önce kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Esnaf, geçici çözümler yerine kalıcı düzenleme talep ediyor: cadde trafiğinin saatli veya tamamen kapatılması, en kötü ihtimalle tek yöne düşürülmesi ile hem yayaların hem de işletmelerin rahatlatılmasını istiyor. Bölge halkı ve müşteriler, denetimlerin süreklileştirilmesi veya fiziki çözümlerle kentin bu turistik noktasının güvenli ve keyifli kullanımının sağlanmasını bekliyor.

30 YAŞINDAKİ ARDA CANKUL,