Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

Eskişehirspor Bursa Yıldırım SK sınavına odaklandı

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin 8'inci haftasında Bursa Yıldırım SK ile 24 Ekim 2026'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşılaşacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirspor Bursa Yıldırım SK sınavına odaklandı

eskişehirspor hazırlıkları sürüyor:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Eskişehirspor, önümüzdeki hafta oynanacak Bursa Yıldırım SK maçı için antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta rakibi Altay karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyet takımda olumlu bir hava yarattı ve oyuncuların morali yükseldi.

maç programı ve stat:

Eskişehirspor - Bursa Yıldırım SK karşılaşması, 24 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ligin 8'inci haftasında takımlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

son sonuç ve hazırlık vurgusu:

Altay galibiyeti sonrası teknik heyet ve oyuncular hazırlıklara ara vermeden devam ediyor. Antrenmanlarda maç taktiği ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verilirken, Eskişehirspor'un hedefi sahadan yine üç puanla ayrılmak olarak belirtiliyor.

TFF 3. LİG 2. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, BURSA YILDIRIM SK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARA...

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, BURSA YILDIRIM SK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu
images

Salihli'nin genç satranç başarıları kaymakamla paylaşıldı
images

Bayburt’ta kamu sporlarının basketbol birincisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
images

Galata yeni dönemde Şaban Yıldırım ile yeniden yapılandırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

Gölcük Ulaşlı sahili taşkınlara karşı güçlendirildi, yürüyüş ve yeşil alanlar hizmete açıldı

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Uşak'ta düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 27 tutuklama

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi