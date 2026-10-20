Eskişehirspor Bursa Yıldırım SK sınavına odaklandı

eskişehirspor hazırlıkları sürüyor:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Eskişehirspor, önümüzdeki hafta oynanacak Bursa Yıldırım SK maçı için antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta rakibi Altay karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyet takımda olumlu bir hava yarattı ve oyuncuların morali yükseldi.

maç programı ve stat:

Eskişehirspor - Bursa Yıldırım SK karşılaşması, 24 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ligin 8'inci haftasında takımlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

son sonuç ve hazırlık vurgusu:

Altay galibiyeti sonrası teknik heyet ve oyuncular hazırlıklara ara vermeden devam ediyor. Antrenmanlarda maç taktiği ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verilirken, Eskişehirspor'un hedefi sahadan yine üç puanla ayrılmak olarak belirtiliyor.

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, BURSA YILDIRIM SK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.