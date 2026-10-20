Salah Trabzonspor'da gol krallığı hedefiyle öne çıktı

salah bordo-mavili formayla etkili bir başlangıç yaptı:

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında ligde ve taraftar nezdinde hızlı bir kabul gördü. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada takımın ikinci golünü kaydeden Salah, performansını sürdürerek ligdeki liderliğini pekiştirdi.

Farklı dönemlerde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla elde ettiği başarılarla bilinen oyuncu, Trabzonspor'da da skor katkısını artırarak takımın hücum kimliğinin merkezi hâline geldi.

salah'ın istatistiksel katkısı:

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 8 gol ve 3 asist üreten Salah, toplamda 11 gole doğrudan katkı sağlayarak bordo-mavililerin en etkili hücum oyuncularından biri oldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle hem skor üretimine hem de takım oyununa katkı veriyor; bu performans, özellikle zor maçlarda Trabzonspor için belirleyici oluyor.

Beşiktaş karşısındaki golüyle gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendiren Salah, takımın zirve mücadelesinde önemli bir koz olarak öne çıkıyor.

kariyerindeki gol krallıkları ve Türkiye hedefi:

Mohamed Salah, kariyerinde Premier Lig'de dört kez gol krallığı yaşayan bir isim. Söz konusu sezonlardaki gol sayıları şöyle: 2017-2018: 32, 2018-2019: 22, 2021-2022: 23 ve 2024-2025: 29. Bu deneyim, onun hedef odaklı oyun anlayışını Trabzonspor sahasına taşımasına yardımcı oluyor.

Trendyol Süper Lig'de şu an 8 golle lider durumda olan Salah'ı, 7'şer golle Shomurodov, Gift Orban ve Vedat Muriç takip ediyor. İngiltere'deki krallık deneyimlerini Türkiye'ye taşımayı amaçlayan oyuncu, hem bireysel hem de takım hedefleri doğrultusunda ligi domine etmeyi hedefliyor.

takım için önemi ve beklentiler:

Sezonun ilk anlarından itibaren düzenli katkı veren Salah, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında belirleyici bir figür konumunda. Hem gol hem de asist performansı, takımın zirve yarışında elindeki en kıymetli kozlardan biri olduğunu gösteriyor. Bordo-mavili ekip ve taraftarlar için hedef, Salah'ın başarısını sürdürülebilir kılmak ve sezon sonunda hem takım hem de oyuncu bazında başarıyı taçlandırmak.

TRABZONSPOR’UN MISIRLI YILDIZI MOHAMED SALAH, BORDO-MAVİLİ FORMA ALTINDA SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA KARİYERİNİN EN ETKİLİ BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİNE İMZA ATARKEN, TRENDYOL SÜPER LİG’DE GOL KRALLIĞI KOLTUĞUNA OTURDU. İNGİLTERE PREMİER LİG’DE 4 KEZ GOL KRALLIĞI YAŞAYAN YILDIZ FUTBOLCU, TÜRKİYE’DE DE ZİRVEYE YERLEŞEREK YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA BAŞLADI.