Genç oyuncuların morali yükseldi: Denizli Basket ilk pencereyi iki galibiyetle tamamladı

Denizli Basket ilk pencereyi iki galibiyetle tamamladı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Gençler Ligi’nin ilk pencere müsabakaları için İstanbul’a gitti ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde üç karşılaşma oynadı. Takım, üç maçlık periyodu iki galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlayarak turnuvadan moral depolamış olarak döndü.

maçların özeti:

Denizli temsilcisi sezonun açılış maçında Esenler Erok ile karşılaştı ve rakibine 90-71 mağlup oldu. İkinci maçta ise Trabzonspor ile mücadele eden yeşil-siyahlılar, etkili bir performans sergileyerek karşılaşmayı 83-78 kazandı. İlk pencerenin kapanış maçında Çayırova karşısında kıyasıya bir mücadele yaşandı; Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bu zorlu müsabakadan 86-84 galip ayrıldı.

Üst üste gelen Trabzonspor ve Çayırova galibiyetleri, takımın moral ve özgüvenini yükseltti. Genç oyuncuların sahada gösterdiği performans, takımın ligdeki mücadele perspektifi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

teknik ekipten değerlendirme:

Başantrenör Barış Narşen, ilk pencere maçlarındaki performanstan memnun olduklarını belirterek, "İstanbul’da üç zorlu karşılaşma oynadık. Esenler Erok maçında istediğimiz sonucu alamadık ancak sonrasında Trabzonspor ve Çayırova karşısında aldığımız galibiyetlerle pencereyi iki galibiyetle tamamladık. Oyuncularımızın mücadele etmesi, maçların ardından eksiklerimizi görerek gelişimlerini sürdürmeleri bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Takım Menajeri Ozan Gençoğlu ise Gençler Ligi tecrübesinin oyuncular için kritik olduğunu vurguladı: "Gençler Ligi’nde mücadele etmek, sporcularımızın tecrübe kazanması ve kendilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. İstanbul’da üç farklı rakiple karşılaştık ve iki galibiyet elde ettik. Sonraki dönemde de çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdüreceğiz."

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk pencereyi 1 mağlubiyet ve 2 galibiyetle tamamlayarak lig sürecine olumlu bir başlangıç yaptı ve genç oyuncuların gelişimini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

DENİZLİ BASKET GENÇLER LİGİ’NDEN İKİ GALİBİYETLE DÖNDÜ