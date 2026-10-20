Düzceli judocu Erva Eren'den Yunanistan'da Balkan zaferi

şampiyonaya giden yol:

Erva Eren, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi çatısı altında katıldığı organizasyonda, Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıktı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden genç sporcu, turnuva boyunca gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

Başarı, Eren'in düzenli çalışmasının ve merkezde yürütülen antrenman programlarının somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki teknik ekip, sporcunun performansını disiplin ve planlı hazırlığın ürünü olarak nitelendirdi.

düzce için yeni başarı:

Bu şampiyonluk, Düzce'nin judo branşındaki uluslararası alandaki başarı grafiğine yeni bir katkı yaptı. Erva Eren'in elde ettiği derece, kentteki sporcu altyapısının ve destek mekanizmalarının etkinliğini gözler önüne serdi.

Spor camiası ve yerel yetkililer, Eren'in Balkan şampiyonluğunu kent adına önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Genç sporcunun uluslararası arenadaki bu başarısı, Düzce'de yetişen atletlerin gelecekteki yarışmalarda da dikkat çekebileceğine işaret ediyor.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SPORCUSU ERVA EREN, YUNANİSTAN’DA DÜZENLENEN YILDIZLAR BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI’NDA BALKAN ŞAMPİYONU OLDU.