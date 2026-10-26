Karabük'te U17 maçında kavga çıktı, karşılaşma tatil edildi

Safranbolu'da gençler arası mücadele saha içi kavgayla sona erdi

Karabük Adatepe Dökecekspor ile Karabük Demirspor arasında Safranbolu sentetik sahada oynanan U17 Gelişim Ligi karşılaşması, sahada yaşanan gerginlik sonrası tatil edildi. Müsabaka 80 dakika üzerinden sürerken, maç 1-1 eşitliğinde devam ediyordu.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, Dökecekspor forması giyen bir oyuncunun yaptığı sert faul sonrası saha içinde oyuncular arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü ve saha dışındaki iki takımın yöneticileri ve taraftarlarının de müdahalesiyle olay daha da şiddetlendi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre arbede sırasında saha içinde yumruklu kavga yaşandı; bu gelişmeler üzerine müsabakanın hakemi olayı sonlandırmak amacıyla maçı durdurdu.

İlerleyen süreç ve yetkili kararları:

Hakem, yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine karşılaşmayı 78. dakikada tatil etti. Olayla ilgili disiplin ve müsabaka kararı, hafta içinde toplanacak olan İl Futbol Tertip Komitesi tarafından verilecek. Komite değerlendirme sonucunu resmi açıklamayla duyuracak.

U17 GELİŞİM LİGİ MÜSABAKASINDA FUTBOLCULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGA NEDENİYLE KARŞILAŞMA TATİL EDİLDİ.