Göztepe Konya'da kritik galibiyetle dış saha iddiasını sürdürdü

maç raporu:

Türkiye Basketbol Ligi 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci deplasman galibiyetini alarak ligdeki iddiasını korudu.

Sezona üst üste dört galibiyetle başlayan Göztepe'nin bu dönemdeki başarıları üç iç saha ve bir deplasman zaferine dayanıyordu. Takım, 5. haftada deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında ilk yenilgisini yaşadı; bunu izleyen hafta ise sahasında Keçiören Belediyesi'ni mağlup ederek toparlandı. 8. haftadaki Konya zaferi, takımın lig sıralamasında rekabetçi konumunu sürdürmesine katkı sağladı.

maçın dinamikleri ve kritik anlar:

Karşılaşma boyunca her iki takım da sert savunma ve hızlı hücum tercihleriyle skoru yakın tuttu. Göztepe, rakibin hücum ribaundlarındaki agresifliğine rağmen son periyotta hücum verimliliğini koruyarak maçı lehine çevirmeyi başardı. Maçın dar skorla tamamlanması, takımın son dakikalardaki soğukkanlı oyununu ve serbest atışlardaki başarıyı öne çıkardı.

antrenörün değerlendirmesi:

Göztepe Başantrenörü Nehir Berk, maç sonrası yaptığı açıklamada hafta boyunca karşılaşmanın ciddiyetine vurgu yaptıklarını belirtti. Berk, 'Konya BBSK bu hafta transfer konusunda hamleler yaptı ve maçı çok ciddiye almamız gerektiğini konuşmuştuk. Rakibin hücum ribaundlarında agresif olduğunu bilmemize rağmen maç boyunca bu duruma engel olamadığımız için kolay basketler yedik ve bu durum hücum tempomuzu da düşürdü. Kendi işimizi zorlaştırmamıza rağmen günün sonunda kazanabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Bu maçtan derslerimizi çıkararak Pazar günü oynayacağımız Finalspor maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Taraftarlarımızı Pazar günü salonda takımımıza desteğe davet ediyoruz' dedi.

Göztepe, alınan bu galibiyetle ligdeki rekabetini sürdürürken, teknik ekip ve oyuncuların özellikle ribaund ve tempo kontrolü konularında üzerinde çalışacağı mesajı verildi.

GÖZTEPE BASKETBOL’DAN İKİNCİ DIŞ SAHA GALİBİYETİ