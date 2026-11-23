Erzincan'da trafik bilinci için esnafla buluşma

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince yapılan ziyaretler, cadde trafiğinin düzenlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçladı.

Hedeflenen kurallar:

Çalışma sırasında esnafa yol ve kaldırımların duba ve benzeri materyallerle işgal edilmemesi, çift sıra park yapılmaması ve özellikle kurye gibi motosiklet kullananların kask ve koruyucu ekipman kullanmasının önemi aktarıldı. Ekipler, bu kuralların uygulanmasının hem yayalar hem de sürücüler için güvenliği artıracağına dikkat çekti.

Uygulama ve takip:

Ziyaretler sırasında esnafa trafik güvenliğine ilişkin broşürler dağıtıldı ve uygulamaya yönelik sorular yanıtlandı. Emniyet yetkilileri, daha güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ESNAFI TRAFİK KURALLARINA KARŞI BİLGİLENDİRDİ