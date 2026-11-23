Erzincan’da kadın çiftçilerin tarımsal üretimde farklı ürünlere yönelmesini sağlamak amacıyla Kuşkonmazla Tanışalım Projesi kapsamında eğitim kursu açılacak.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenecek kurs, kadın çiftçilere kuşkonmaz yetiştiriciliği ve fide üretim teknikleri hakkında hem teorik hem uygulamalı eğitim sunacak. Programda fide üretimi süreçleri, yetiştirme ve bakım uygulamaları ile üretime hazırlık aşamaları ele alınacak.

Kurs detayları ve başvuru:

Sebze Fidesi Üretimi Kursu ücretsiz olarak düzenlenecek ve kursu tamamlayanlara sertifika verilecek. Başvurular 23-27 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Kursa katılmak isteyen kadın çiftçiler, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecek. Yetkililer, kuşkonmazın tarımsal üretimde alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesine katkı sunmayı amaçlayan eğitime tüm kadın çiftçileri davet etti.

ERZİNCAN’DA KADIN ÇİFTÇİLERE KUŞKONMAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLECEK