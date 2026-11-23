Sarıyer'de aslan araması sürüyor

Sarıyer Uskumruköy'de dün akşam saatlerinde görülen aslan için başlatılan yakalama çalışmaları ekiplerin 12 saattir devam eden çabalarıyla sürüyor. Arama yapılan alanın havadan görüntülendiği öğrenildi.

yakalama çalışmaları:

Ekipler, aslanı tespit ettikleri noktaya yaklaşarak onu uyutmak amacıyla uzun süre uyuşturucu iğne ile vurma girişiminde bulundu; ancak henüz başarılı olunamadığı bildirildi. Gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği ve gözden kaybolduğu kaydedildi.

tanık anlatımı:

Aslanı görüp yerini bildirdiğini belirten Arda Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" diye konuştu.

SARIYER'DE 12 SAATTİR ASLANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR