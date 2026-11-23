Düzköy belediye başkanı Selim Çelenk yaşamını yitirdi

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, bu sabah yaşamını yitirdi. Son dönemde takip edilen tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde sürüyordu.

rahatsızlığın başlaması ve tedavi süreci:

Çelenk ilk olarak karın ağrısı şikayetiyle Trabzon'daki bir hastaneye başvurmuş, yapılan tetkikler sonrasında yaklaşık 1,5 ay süreyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görmüştü. Kısa bir süre görevine dönen başkanın pankreas rahatsızlığı geçtiğimiz Ekim ayında yeniden nüks etti.

yoğun bakım dönemi ve vefat:

Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 20 Kasım Cuma günü tekrar yoğun bakıma alınan Selim Çelenk (59), bu sabaha karşı hayatını kaybettiği duyuruldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Çelenk'in vefatı resmen açıklandı.

BİR SÜREDİR ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN VE SON OLARAK GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ DURUMUNUN AĞIRLAŞMASI ÜZERİNE YOĞUN BAKIMA ALINAN TRABZON'UN DÜZKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI SELİM ÇELENK, HAYATINI KAYBETTİ.