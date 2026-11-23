Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen iki kişi ile Yasin Demir ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki öğretmen Yasin Demir'e yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması ve hukuki süreç:

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Hamit Ö. (24) ve K.G. (20)'yi saklandıkları evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamit Ö. tutuklanırken, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze düzeni ve taziye:

Gümüşhane'nin Köse Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, Yasin Demir'in Belediye Başkanı Turgay Kesler'in dayısı olduğu belirtilerek başsağlığı mesajı yayımlandı. Ailenin ve meslektaşlarının taziyeleri sürüyor.

Demir'in cenazesinin, 24 Kasım Salı günü Erzincan Terzibaba Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi. Öğretmenler Günü'ne denk gelen defin, hem aile hem de eğitim camiası için ayrı bir anlam taşıyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YOL VERME TARTIŞMASI SIRASINDA BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 42 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN YASİN DEMİR’İN CENAZESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE MEMLEKETİ ERZİNCAN’DA DEFNEDİLECEK