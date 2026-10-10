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Esnafa sabah sporuyle hareket çağrısı Akçakoca'da

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Akçakoca Yeni Mahalle esnafına fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Esnafa sabah sporuyle hareket çağrısı Akçakoca'da

etkinliğin amacı:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Akçakoca ilçesinde yürütülen bilgilendirme çalışmaları, mahalle düzeyinde hareketli yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinlikle, özellikle ilçe esnafının günlük yaşamında fiziksel aktivite düzeyini artırmaya yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

çalışmanın içeriği:

Akçakoca Yeni Mahalle'de düzenlenen programı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü adına fizyoterapist H. Aybenay Başıbüyük yönetti. Katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki yararları anlatıldı; günlük rutine kolayca dahil edilebilecek pratik öneriler paylaşıldı. Bilgilendirme, esnafın çalışma koşulları ve hareket kısıtları dikkate alınarak şekillendirildi.

egzersiz uygulamaları:

Bilgilendirmenin ardından katılımcılar, Başıbüyük eşliğinde çeşitli egzersizleri uygulamalı olarak yaptı. Uygulamalar; ısınma, esneklik ve basit güçlendirici hareketleri kapsayarak işbaşı rutiniyle uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Katılımcılar hem hareketlerin yapılışını öğrendi hem de günlük hayatta uygulanabilecek küçük değişikliklerin önemine vurgu yapıldı.

beklenen sonuçlar ve yaygınlaştırma:

Etkinlikle toplumda fiziksel aktivite konusunda farkındalığın artırılması ve hareketli yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Projenin benzer mahallelerde de uygulanarak esnaf ve vatandaş gruplarında sürdürülebilir hareket artışı sağlanması planlanıyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA AKÇAKOCA YENİ MAHALLE’DEKİ ESNAFA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ ANLATILDI. BİLGİLENDİRMENİN ARDINDAN KATILIMCILAR FİZYOTERAPİST EŞLİĞİNDE EGZERSİZ YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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