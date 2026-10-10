Çavdarhisar’da öğrenci sağlığına yönelik kantin denetimleri

Çavdarhisar'da kantin denetimleri: gıda güvenliği odağında

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçedeki okul kantinlerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin güvenilirliği, son tüketim tarihleri ve hijyen şartları detaylı olarak incelendi.

Denetimin kapsamı:

İncelemelerde ambalaj bütünlüğü, uygun saklama koşulları, etiket bilgileri ve personel hijyenine ilişkin uygulamalar gözden geçirildi. Denetimler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri doğrultusunda yapıldı ve tespit edilen eksikliklerle ilgili kayıt tutuldu.

Amaç ve izleme:

Yetkililer, denetimlerin amacını öğrencilerin sağlığının korunması ve okullarda güvenilir gıdaya erişimin sağlanması olarak açıkladı. İlçe müdürlüğü, eksikliklerin giderilmesi ve sürekli kontrol için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

ÇAVDARHİSAR’DA OKUL KANTİNLERİNE GIDA DENETİMİ