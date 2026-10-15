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Estetik kaygı işitme yardımını geciktirmemeli

Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, estetik endişeler yüzünden işitme desteğinin ertelenmemesi gerektiğini; yeni kemiğe bağlanan sistemlerin cildi delmeden çalışabildiğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Estetik kaygı işitme yardımını geciktirmemeli

Estetik kaygı işitme yardımını geciktirmemeli

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, işitme kaybı yaşayanlarda estetik kaygılar nedeniyle cihaz kullanımının ertelendiğini, bunun ise iletişim ve sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Hastanın ihtiyacına uygun çözümün zamanında uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

dış, orta ve iç kulak sorunları ayrı değerlendirilmeli:

Prof. Dr. Somdaş, işitme kaybının nedenine göre yaklaşımın değiştiğini ifade etti. Dış ve orta kulaktaki iletim sorunları ile iç kulak kaynaklı kayıpların farklı değerlendirilmesi gerektiğini, cihaz seçiminde işitme kaybının tipi ve derecesinin yanı sıra kulak anatomisi ile daha önce yapılan ameliyatların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Özellikle kulağın içerisindeki kemikçiklerin çıkarıldığı ameliyatlar gibi durumlarda klasik işitme cihazlarının yeterli olmadığı hastalarda farklı seçeneklerin gündeme geldiğini belirtti.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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