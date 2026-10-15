Estetik kaygı işitme yardımını geciktirmemeli

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, işitme kaybı yaşayanlarda estetik kaygılar nedeniyle cihaz kullanımının ertelendiğini, bunun ise iletişim ve sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Hastanın ihtiyacına uygun çözümün zamanında uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

dış, orta ve iç kulak sorunları ayrı değerlendirilmeli:

Prof. Dr. Somdaş, işitme kaybının nedenine göre yaklaşımın değiştiğini ifade etti. Dış ve orta kulaktaki iletim sorunları ile iç kulak kaynaklı kayıpların farklı değerlendirilmesi gerektiğini, cihaz seçiminde işitme kaybının tipi ve derecesinin yanı sıra kulak anatomisi ile daha önce yapılan ameliyatların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Özellikle kulağın içerisindeki kemikçiklerin çıkarıldığı ameliyatlar gibi durumlarda klasik işitme cihazlarının yeterli olmadığı hastalarda farklı seçeneklerin gündeme geldiğini belirtti.