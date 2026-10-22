Yumurta ticareti iddiasıyla gözaltındaki 44 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı üreme hücresi ticareti iddiasına ilişkin soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ediyor. Olay, CİMER üzerinden yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı ve soruşturma kapsamında Türk vatandaşı kadınların yumurta hücrelerinin yurt dışına satışının yapıldığı tespit edildi.

Operasyon, merkez üssü İstanbul olmak üzere toplam 14 ile yayılarak sürdürüldü. Haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alındı; soruşturma ve delil çalışmaları ise çok yönlü devam ediyor.

Şüphelilerin işlemleri:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesie sevk edildikleri belirtildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten birimlerden alınan bilgiye göre, işlemler sırasında delil toplama ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasına öncelik verildi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, soruşturmanın seyrine göre ek gözaltılar veya farklı adli işlemler doğurabileceği kaydedildi.

Yetkililer, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle soruşturma ayrıntıları ve olası mağdur sayısı hakkında kamuoyuna sınırlı bilgi verileceğini bildirdi.

İSTANBUL MERKEZLİ YASA DIŞI ÜREME HÜCRESİ TİCARETİ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN VE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 44 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMEK ÜZERE KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE GETİRİLDİ.