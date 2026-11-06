Etü Pekin'de CACIE/CEE 2026'da uluslararası ağını güçlendirdi

ETÜ'nün Pekin çıkarması: etkinliklere katılım ve görüşmeler

Erzurum Teknik Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda 28-31 Ekim 2026 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin'de düzenlenen CACIE-CEE 2026 etkinliklerine katıldı. ETÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan MANAY etkinlik süresince farklı üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim aktörleriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Etkinliğin kapsamı ve önemi:

CACIE, bu yıl 27’ncisi düzenlenen organizasyonla yükseköğretim, mesleki eğitim, temel eğitim, dijital eğitim ve uluslararası iş birlikleri gibi alanlarda küresel düzeyde bir buluşma sağladı. Etkinlik, farklı ülkelerden kurumların doğrudan temas kurmasına olanak vererek yeni ortaklıklar için zemin oluşturdu.

Görüşmelerde öne çıkan iş birliği alanları:

Prof. Dr. Eyüphan MANAY'ın yürüttüğü ikili temaslarda ETÜ'nün uluslararasılaşma vizyonu ve eğitim-araştırma kapasitesi ele alındı. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar şunlardı: öğrenci ve personel hareketliliği, ortak araştırma faaliyetleri, akademik değişim programları, ortak proje geliştirme imkânları ve kurumsal iş birliği modelleri.

Katılımcı profili ve beklenen etkiler:

Etkinliğe 70’in üzerinde ülke ve bölgeden binlerce eğitim temsilcisinin katılması, organizasyonun uluslararası eğitim alanındaki önemini vurguladı. Pekin'deki temasların ETÜ'nün akademik ağını genişletmesi ve farklı coğrafyalardaki üniversitelerle sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ETÜ, katılımı takip eden süreçte görüşülen kurumlarla olası protokoller ve programların detaylandırılması için adımlar atacak. Üniversitenin stratejisi, öğrenci ve personele yeni uluslararası fırsatlar sunmak; eğitim ve araştırma alanlarında nitelikli küresel ortaklıklar geliştirmektir.

Sonuç olarak, CACIE/CEE 2026'ya katılım, ETÜ'nün uluslararası görünürlüğünü artırma ve küresel yükseköğretim ağında kalıcı ilişkiler kurma hedefi doğrultusunda somut temaslar ve yeni iş birliği potansiyelleri ortaya koydu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 28-31 EKİM 2026’DA PEKİN’DE DÜZENLENEN CACIE-CEE 2026 ETKİNLİKLERİNE KATILARAK ULUSLARARASI AKADEMİK AĞINI GENİŞLETME YOLUNDA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNDU.