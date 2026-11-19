Hatay'da 'ev genci' tartışması

Hatay'ı etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaşamı değişen gençlerden biri olan 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada beklenmedik bir şekilde öne çıktı. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp günlerinin büyük bölümünü evde bilgisayar ve telefon başında geçiren Özbay, paylaşımlar ve görsellerle kısa sürede gündem oldu.

Yaşamı ve günlük rutini:

Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evinde, annesi Semra Özbay (52) ile birlikte yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden aile, ekonomik ve sosyal zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından taburcu olan Özbay, hastaneden sonra verilen ilaçları kullanmayı kabul etmedi ve günlük hayatını büyük oranda elektronik cihazların çevresinde sürdürüyor.

Günlük rutini hakkında konuşan Özbay, 'Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oyunu oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum genellikle gece 01.00'den sonra geliyor' diye özetliyor. İnternette hakkında yapılan paylaşımları takip ettiğini söyleyen genç, ilginin hoşuna gittiğini ama bunun liderlikle eş anlamlı olmadığını vurguluyor.

Nedenler ve mesajı:

Özbay, kendisinin sosyal medyada 'ev gençlerinin lideri' şeklinde lanse edilmesine ilişkin olarak, 'Ben bu hareketin başkanı ya da lideri değilim, daha çok bu durumun simgesi haline geldim' diyor. Ona göre 'ev genci' tanımı bazen daha politik veya proteste yönelik bir duruşu işaret ediyor; kendisinin kişisel gerekçeleriyle bu tanım birebir örtüşmüyor.

Genç, bu olgunun kökeninde ekonomik koşulların, düşük ücretlerin ve sosyal ortamlardaki değişimin etkili olduğunu düşünüyor. İşverenlerle gençler arasındaki kuşak farkına dikkat çeken Özbay, 'İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor. Ev genci deniliyor ama iş olsa maaşı da değmiyor; bazen bulunan iş yapılan işe değmiyor' değerlendirmesinde bulunuyor.

Ayrıca, Özbay gençlerin seslerini duyurmasının ve sorunlarına çözüm bulunmasının gerektiğini söylüyor. Kendi durumuyla diğer gençlerin gerekçelerinin aynı olmadığına işaret eden Özbay, koşullar düzelse bile kişisel olarak evden çıkmayı düşünmediğini ifade ediyor: 'Ben şu saatten sonra koşullar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum.'

Medya ve sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımları eğlenceli bulduğunu söyleyen Özbay, ilginin hem iyi hem kötü yönlerini kabul ettiğini belirtiyor. Haberlere çıkmasının ardından bu yaşam biçimini benimseyenler arasında daha tanınır bir simge haline geldiğini ekliyor.

Toplumsal yankı ve tartışma:

Sosyal medyada hızla yayılan görseller ve paylaşımlar, 'ev genci' kavramı etrafında farklı bakış açılarını tekrar gündeme taşıdı. Gençlerin iş hayatına katılımı, ücret adaleti, kuşaklar arası iletişim ve deprem sonrası toparlanma süreçleri gibi konular, Barış'ın öyküsü üzerinden yeniden tartışılmaya başlandı. Özbay ise bu tartışmaların gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Barış Özbay örneği, bir yandan deprem sonrası bireysel ve ailesel zorlukların görünürlüğünü artırırken diğer yandan 'evde kalma' tercihinin arkasındaki ekonomik ve toplumsal dinamiklere dikkati çekiyor. Genç, lider değil simge olduğunu yineleyerek, gençlerin sesinin duyulmasının önemine işaret ediyor.

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