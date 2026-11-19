Belediyeden uyarı: sahipli köpekler sokağa bırakılmasın

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürütülen denetimler sonucu sokakta dolaşan köpeklerin büyük bir bölümünün kayıtlı ve bakım sorumlusu olan kişilere ait olduğunu bildirdi. Belediye, sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirilmesi çalışmalarını sürdürürken sahiplerine de yasal ve etik sorumluluklarını hatırlattı.

Denetimlerin sonuçları:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerinin katılımıyla oluşturulan komisyonun yaptırdığı kontrollerde sokakta görülen pek çok köpeğin mikroçipli ve sahipli olduğu tespit edildi. Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Fulya Akıllı, denetim bulgularına dayanarak hayvan sahiplerini sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Akıllı, sahiplendikten sonra mikroçip taktırılan hayvanların tek başına sokağa bırakılmaması gerektiğini vurguladı ve barınağa alınan hayvanlar nedeniyle sahipleri hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanabildiğini hatırlattı. Ayrıca, evcil hayvanların terk edilmesinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasak olduğunu yetkililer bir kez daha duyurdu.

Barınma ve sahiplendirme çalışmaları:

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yasa değişiklikleri sonrası yürütülen çalışmalarda kent genelindeki sahipsiz köpeklerin yüzde 99unu barınağa almayı başardı. Merkezin sahiplendirme programı sayesinde son iki ayda 720 köpek yeni yuvalarına kavuştu.

Belediye, hem sokakta bakım gerektiren hayvanlar için sürdürülen hizmetlerin devam edeceğini hem de sahiplerin üzerindeki yükümlülüğün yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Yetkililer, toplum sağlığı ve hayvan refahı açısından sahipli köpeklerin kontrolsüz şekilde bırakılmaması gerektiğini yineliyor ve vatandaşlardan sahip oldukları hayvanların bakımını üstlenmelerini istiyor.

Vatandaşlara çağrı: Sahiplendiğiniz hayvanlara düzenli bakım sağlayın, mikroçip kaydını güncel tutun ve onları sokakta tek başına bırakmayın; aksi halde yasal yaptırımlar uygulanabilir.

KUŞADASI BELEDİYESİ, SAHİPLİ KÖPEKLERİN KONTROLSÜZ ŞEKİLDE SOKAĞA BIRAKILMAMASI KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI.