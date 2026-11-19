Hatay'da evinde yaşamını sürdüren Barış Özbay sosyal medyada tartışma başlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerine dönen 52 yaşındaki Semra Özbay ile oğlu 25 yaşındaki Barış Özbay, yaşam koşulları ve gündelik tercihleri üzerinden kamuoyunun ilgisini çekti. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış, günlerinin büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonuyla geçiriyor; bu durum sosyal medyada hızlı şekilde paylaşıldı ve çeşitli görsellerle yayıldı.

Neden simge oldu:

Yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından evine dönen Özbay, taburcu olduktan sonra kendisine verilen ilaçları kullanmayı kabul etmedi ve günlük yaşamını elektronik cihazlar etrafında kurgulamaya devam etti. Haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olmasıyla birlikte, bazı hesaplar ve görseller Özbay'ı "ev gençlerinin lideri" veya hareketin başkanı şeklinde sundu. Genç, bu paylaşımların kendisi bilgisi ve onayı dışında yapıldığını belirterek, "Ben bu hareketin başkanı ya da lideri değilim, daha çok bu durumun simgesi haline geldim" ifadelerini kullandı.

Gençlik, iş ve kuşak çatışması üzerine görüşleri:

Özbay, kendisini kesin olarak "ev genci" olarak tanımlamıyor; bu tanımı daha çok politik veya protest bir duruş olarak değerlendiriyor. Kendi durumunun ekonomik ve sosyal nedenlerle evde kalan diğer gençlerle tamamen örtüşmediğini söylüyor. Buna karşın gençlerin kalış sürelerinin uzaması hâlinde benzer bir yaşam tarzına dönüşebileceğini kabul ediyor ve bu durumun kalıcı olmaması gerektiğini vurguluyor.

Genç, iş hayatına ilişkin değerlendirmelerinde ise genç-yaşlı kuşağı arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekiyor: "İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor." Ayrıca, bulunan işlerin maaş ve çalışma koşullarının çoğu zaman yapılan işe değmediğini; bu yüzden bazı gençlerin evde kalmayı tercih ettiğini belirtiyor. Gençlerin seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunmasının gerekli olduğunu ifade ederek, kendi deneyiminin daha geniş bir tartışmanın parçası haline gelmesinin tesadüf olduğunu söylüyor.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımlar ve yorumları takip ettiğini söyleyen Özbay, ilginin hem hoşuna gittiğini hem de bunun yaşamına dair farklı algıları ortaya koyduğunu belirtiyor. Kendisinin bu ilgiyle ilgili net bir liderlik rolü üstlenmediğini tekrar vurguluyor ve bu durumun bir kişinin ötesinde, toplumsal ve ekonomik şartlarla bağlantılı bir olgu olduğunu ifade ediyor.

Hikâye, deprem sonrası normalleşme sürecinin ve ekonomik koşulların gençlerin gündelik tercihlerine nasıl yansıdığını gösteren somut bir örnek olarak kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Özbay'ın sözleri, hem afet sonrası bireysel tercihler hem de gençlerin iş ve sosyal yaşamla ilişkisine dair daha geniş bir tartışmanın kapılarını aralıyor.

HATAY'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKARAK ZAMANININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ EVDE BİLGİSAYAR VE TELEFONLA GEÇİRMEYE BAŞLAYAN 25 YAŞINDAKİ BARIŞ ÖZBAY, SOSYAL MEDYADA "EV GENÇLERİNİN LİDERİ " OLARAK İLAN EDİLDİ.