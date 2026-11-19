ziyaretin ayrıntıları:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 28 Aralık'ta şehit Nevzat Kaya'nın annesi Cemafer Kaya'yı evinde ziyaret ederek aile bireyleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Vali Eldivan, 28 Aralık 1993 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'nın ailesiyle sohbet etti ve şehidin aziz hatırasını yaşattıklarını ifade etti.

valinin mesajı:

Eldivan, şehit ailelerinin devlet ve millet için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirterek, ailelerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Vali Eldivan, misafirperverlikleri dolayısıyla Kaya ailesi'ne teşekkür ederek aileye sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

VALİ ELDİVAN ŞEHİT AİLESİNİN EVİNE MİSAFİR OLDU