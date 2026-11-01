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Üç yıldır hüküm süren ekip: SEVMDAL dartta çifte şampiyonluğunu yineledi

SEVMDAL'ın genç kız ve erkek takımları, 21-22 Ekim 2026'da Eskişehir'de düzenlenen Genç Dart İl Birinciliği'nde şampiyon oldu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç yıldır hüküm süren ekip: SEVMDAL dartta çifte şampiyonluğunu yineledi

SEVMDAL'dan çifte zafer

Eskişehir'de 21-22 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Genç Kız ve Erkek Dart İl Birinciliği müsabakalarında SEVMDAL hem kız hem erkek takımlarıyla il şampiyonu oldu. Öğrenciler, son üç yıldır süregelen geleneği bozmayarak şampiyonluk kupalarını okullarına taşıdı.

Müsabakaların seyri:

İl genelinde kıyasıya geçen müsabakalarda SEVMDAL sporcuları gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Rakiplerini geride bırakan ekipler, her iki kategoride de üstün oyun sergileyerek finale ulaştı ve şampiyonluklarını ilan etti. Başarı, takım çalışması ve sürekli hazırlığın sonucu olarak değerlendirildi.

Gelecek adım:

Bu sonuçla öğrenciler, 5-8 Aralık 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan grup müsabakalarında okullarını, ilçelerini ve Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandı. Kulüp yetkilileri yapılan açıklamada, "Emeği geçen öğretmen ve sporcularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölge müsabakalarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Çifte zafer, kulübün altyapı ve antrenman programlarının devamlılığını göstermesi açısından öne çıktı.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN GENÇ KIZ VE ERKEK DART İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA HEM KIZ HEM DE ERKEK...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN GENÇ KIZ VE ERKEK DART İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA HEM KIZ HEM DE ERKEK TAKIMLARIYLA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN SPORCULAR, SON ÜÇ YILDIR SÜREGELEN GELENEĞİ BOZMAYARAK ŞAMPİYONLUK KUPALARINI OKULLARINA KAZANDIRDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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