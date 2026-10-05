Ev sahibi Erzurum finalde zirveye çıktı

Ülkü Ocakları finali Erzurum'da tamamlandı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Bölgesi Ortaöğretim Teşkilatları Arası Bilgi Yarışması'nın büyük finali Erzurum'da gerçekleştirildi. Bölge illerinden yoğun katılım sağlanan yarışmada gençler, genel kültür ve bilgi düzeylerini sergilemek için kıyasıya mücadele etti.

Final sonuçları:

Yarışma sonunda ev sahibi Erzurum birincilik kürsüsüne yükselirken, Iğdır ikinci ve Malatya üçüncü oldu. Büyük finaldeki çekişme ve heyecan, katılımcıların performanslarıyla öne çıktı.

Başkanın değerlendirmesi:

Program sonrası açıklama yapan Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özcan mesajında, "Programımıza katılım sağlayan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Lütfü Nebioğlu başta olmak üzere, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm teşkilatlarımıza ve yarışmaya katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren illerimizi yürekten tebrik ediyoruz." dedi.

Ödül töreninin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI GENEL MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ORTAÖĞRETİM TEŞKİLATLARI ARASI BİLGİ YARIŞMASI’NIN BÜYÜK FİNALİ ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.