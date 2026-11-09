Ev sahibi ülke olarak liderler zirvesine İsrail hükümetini davet etmedik

Bakanın açıklamaları:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki liderler zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında konuşan Kurum, ev sahibi ülke olarak liderler toplantısına davet sürecinin kendilerinde olduğunu ve bu kapsamda Türkiye'nin İsrail hükümetine liderler zirvesi daveti göndermediğini belirtti.

Liderler zirvesi ve davet süreci:

Kurum, BM organizasyonlarında dünya ülkelerinin müzakerelere, beyanlara ve projelere katılma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Buna karşın liderler zirvesine ilişkin kararın ev sahibi ülkeye ait olduğunu söyleyerek, 'Biz liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik' ifadesini kullandı. Bakan, bu yaklaşımın konferansın genel işleyişini değiştirmeyeceğini ancak Türkiye'nin dış politika duruşunu yansıtacağını ifade etti.

Gazze'ye ayrılan alan ve sergiler:

Kurum, COP31 alanında Gazze için ayrılan bölümün önemine değinerek, burada düzenlenecek etkinlik ve sergilere dikkat çekti. Organizasyonda yer alacak alana ilişkin olarak 6 bin 250 kişilik bir konferans salonu olduğunu belirtti. Bu salon ve çevresinde Gazze'deki durumu Gazzeli çocuklarla anlatan resim sergileri ile Filistinli sanatçıların savaşın, haksızlığın ve soykırım iddialarının izlerini taşıyan eserlerinin yer alacağını söyledi.

Politika ve mesaj:

Bakan Kurum, Türkiye'nin siyasi bakışının ve tutumunun konferans sürecinde de devam edeceğini vurguladı. Kurum, 'Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz diyoruz' sözleriyle iklim tartışmaları ile güvenlik ve adalet meseleleri arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Ayrıca Gazze'de yapılan soykırıma ilişkin sessiz kalmayacaklarını belirterek, konferans çerçevesinde bu konuda görünür bir alan oluşturacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum: "Liderler zirvesine İsrail hükümetini davet etmedik"