Evcil hayvanlarda küçük eşyalar büyük tehlike

evcil hayvanlarda yabancı cisim tehlikesi:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki kliniğinde görev yapan Veteriner Hekim Mustafa Sayın, evcil hayvanların evde buldukları küçük eşyaları yutmasının sık karşılaşılan ve ciddi sonuçları olan bir sorun olduğuna dikkat çekti. Sayın, son vakalarda kusma şikâyetiyle getirilen bir kedinin midesinden toka ve küçük oyuncak parçalarının çıkarıldığını aktardı.

vaka örneği:

Kliniğe getirilen hasta kedide ilk başta sadece kusma şikâyeti görüldüğünü belirten Sayın, tedavi ve takip süreci sonunda mideden tokalar ve oyuncak parçalarının çıkarıldığını söyledi. Veteriner hekim, bu tür vakalarla sık karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bu hastamız evdeki tokaları ve oyuncakları yutmuş bir hastamız. Kedilerde en fazla rastladığımız problemlerden biri maalesef bu yabancı cisim yeme mevzusudur" ifadelerini kullandı.

Sayın ayrıca ailesi tarafından oynanılan eşyaların hayvan tarafından da kolayca yutulduğunu; toka, zil, ip ve küçük oyuncakların özellikle risk taşıdığını belirtti ve "Bugüne kadar 400’ü aşkın yabancı cisim çıkardık. Yabancı cisim yutma vakalarına çok fazla rastlıyoruz" dedi.

tanı ve tedavi süreçleri:

Tedavinin her zaman kolay ilerlemediğini aktaran Sayın, tanı ve müdahale yöntemlerini şu şekilde anlattı: "Önce endoskopiyle girip midesine bakıyoruz, yabancı cisim varsa oradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bulamadıysak indirekt radyografi seçenekleri dediğimiz yöntemlerle, radyoopak maddeler verilerek takip yapılıyor."

Sayın, bu vakalarda hayvanların genellikle şiddetli ve arka arkaya kusma şikâyeti gösterdiğini, en büyük belirtilerden birinin ise büyük tuvaletini yapamama olduğunu söyledi ve bu şikâyetlerle gelenlerde mekanik ileustan yani yabancı cisimden şüphelendiklerini belirtti.

riskli eşyalar ve sonuçları:

Veteriner Sayın, evde açıkta bırakılan küçük eşyaların hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı. "En büyük sıkıntı ortalıkta bırakılan çocuk oyuncakları, küçük Lego parçaları, lastikler ve ipler. En bariz durumlardan biri de genelde dilin altına takılmasıdır. Özellikle ipler dil altına takıldığı zaman bağırsakların düğümlenmesine yol açar ve bu da yavrucakların ölümüne sebep olur" sözleriyle dikkat çekti.

Sayın'ın uyarısı, evcil hayvan sahiplerinin evdeki küçük nesneleri farkında olmadan bırakmamaları gerektiğine ve herhangi bir kusma, iştahsızlık veya tuvalet yapamama durumunda vakit kaybetmeden veterinere başvurmalarının önemine işaret ediyor.

ESKİŞEHİR’DEKİ KLİNİĞİNDE HİZMET VEREN VETERİNER HEKİM MUSTAFA SAYIN, EVCİL HAYVANLARIN EVDE BULDUKLARI KÜÇÜK OBJELERİ YUTMALARI KONUSUNDA UYARIDA BULUNARAK, İP, TOKA VE KÜÇÜK OYUNCAKLARIN CİDDİ TIKANIKLIKLARA VE HATTA ÖLÜMLERE YOL AÇABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.