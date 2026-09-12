Tribünde dikkat çeken isim: Fatih Terim Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını locadan takip etti

Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip etti:

Fatih Terim, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor arasında Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörünün stadyumdaki varlığı, maçın saha dışı gündeminin öne çıkan unsurlarından biri oldu.

Tribünün ilgisi ve atmosfer:

Terim müsabakayı locadan izlerken tribün ve çevresindekiler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Taraftarların dikkatini toplayan tecrübeli teknik adamın stadyumdaki görüntüleri, mücadele sırasında sıkça fark edildi.

Maçın çevresel gözlemleri:

Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşması, Trendyol 1. Lig’in 7. haftası kapsamında Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşma sahadaki rekabetin yanı sıra konukların ve tribünlerin oluşturduğu atmosferle de konuşuldu, Terim’in locadan takibi bu atmosferin parçası olarak not edildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI VE GALATASARAY'IN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, BODRUM FUTBOL KULÜBÜ - BATMAN PETROLSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ.