Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Tribünde dikkat çeken isim: Fatih Terim Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını locadan takip etti

Fatih Terim, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını locadan izleyerek tribünün ve taraftarların yoğun ilgisini çekti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tribünde dikkat çeken isim: Fatih Terim Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını locadan takip etti

Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip etti:

Fatih Terim, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor arasında Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörünün stadyumdaki varlığı, maçın saha dışı gündeminin öne çıkan unsurlarından biri oldu.

Tribünün ilgisi ve atmosfer:

Terim müsabakayı locadan izlerken tribün ve çevresindekiler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Taraftarların dikkatini toplayan tecrübeli teknik adamın stadyumdaki görüntüleri, mücadele sırasında sıkça fark edildi.

Maçın çevresel gözlemleri:

Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşması, Trendyol 1. Lig’in 7. haftası kapsamında Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşma sahadaki rekabetin yanı sıra konukların ve tribünlerin oluşturduğu atmosferle de konuşuldu, Terim’in locadan takibi bu atmosferin parçası olarak not edildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI VE GALATASARAY&#039;IN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, BODRUM FUTBOL KULÜBÜ -...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI VE GALATASARAY'IN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, BODRUM FUTBOL KULÜBÜ - BATMAN PETROLSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0
images

Alanya'da çekişme: Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı
images

Toth'un erken golü Konyaspor'a sahada 1-0 üstünlük sağladı
images

İlk cumhurbaşkanlığı kupasını Bodrum'a taşıyan Yalıkavakspor kentle kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bursa'da ters yola giren sürücü polis ve gazetecilere saldırdı, kadın tutuklandı

Düziçi'nde Asaf Namlı Bulvarı üstünde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Gülek tüneli'nde alevlenen tır itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor