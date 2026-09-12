Son prova tamam: Galatasaray yarına Kocaelispor sınavına çıkıyor

Galatasaray son idmanı tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamladı.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas uygulamalarıyla sürdü ve takım uyumu ile pas organizasyonuna odaklandı.

Hazırlığın yorumu:

Seansı taktik çalışma sonlandırdı; bu düzenleme hem saha içi yerleşim hem de maçtaki görev dağılımı üzerinde son bir prova niteliğindeydi. Hazırlıkların yapısı, takımın yarınki mücadeleye fiziksel ve taktik açıdan hazır olduğunu gösteriyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.