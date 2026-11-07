Evinde ölü bulunan 65 yaşındaki kişi için Karaman'da soruşturma başlatıldı

Olayın gerçekleştiği adres:

Karaman Valide Sultan Mahallesi, 210. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet Türkmen (65), eşi tarafından evde yerde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde ilk incelemeyi polis ekipleri yaptı.

İnceleme ve adli süreç:

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Türkmen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve süreç adli makamların yönlendirmesiyle sürdürülüyor.

KARAMAN’DA 65 YAŞINDAKİ ADAM, EŞİ TARAFINDAN EVİNDE YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU. SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI KONTROLDE ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.