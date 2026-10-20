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evinin altındaki atölyede eşine destek olup mobilyada usta oldu

Nevşehir'de Emel Pekşen, eşinin yanında çıraklıktan başlayıp kesimden montaja kadar ustalaştı; mutfaklara kadın gözüyle pratik çözümler sunuyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:19

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

evinin altındaki atölyede eşine destek olup mobilyada usta oldu

Nevşehir'in Sulusaray beldesinde yaşayan Emel ve Fatih Pekşen çifti, evlerinin altında kurdukları küçük atölyede birlikte üretim yapıyor. Yaklaşık 6 yıldır sürdürdükleri iş ortaklığı, hem ailesel dayanışmanın hem de el emeğine dayalı bir girişimin örneğine dönüştü. Başlangıçta eşine destek olmak için çıraklık yapan Emel Pekşen, zamanla mobilya üretiminin birçok aşamasında görev alarak ustalaştı.

çıraklıktan ustalığa:

Emel Pekşen, eşinin 10 yıllık mobilya deneyiminin yanında çalışmaya başladığını ve süreç içinde kendisini geliştirdiğini anlatıyor. İlk dönemde basit işler üstlenirken bugün kesimden bantlamaya, menteşe işlemlerinden montaja kadar üretimin pek çok evresinde aktif rol alıyor. Gerekli olduğunda makine kullanabildiğini belirten Pekşen, "Eşim bana işi öğretiyor. Ben de onun yanında çıraklığını yapıyorum. Kesimden bantlamaya, menteşe işlemlerinden montaja kadar elimden gelen her işi yapıyorum. Makine de kullanıyorum. 5-6 yıldır yapamadığım birçok şeyi öğrendim. Yapamam sandığım işleri bile yapabiliyorum. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyormuş" sözleriyle süreci özetliyor.

Çift, başlangıçta sanayi sitesinde dükkan açmayı düşünmüş ancak yüksek kiralar nedeniyle evlerinin altını atölyeye dönüştürmeye karar vermiş. Bu tercih hem maliyetleri düşürmüş hem de aile ilişkileri içinde iş yürütmeyi mümkün kılmış. Atölyede çalışma düzeni, işbölümü ve birlikte öğrenme pratikleri gün be gün gelişiyor; bu da üretim kalitesine olumlu yansıyor.

kadın gözüyle tasarım ve montaj:

Üretimin yanı sıra montaj çalışmalarında da yer alan Emel Pekşen, işlerinde temiz ve titiz olmaya önem veriyor. Özellikle mutfak projelerinde kadın bakış açısının önemli olduğunu vurgulayan Pekşen, müşterilere kullanım kolaylığı sağlayacak öneriler sunuyor. Montaj sırasında ayrıntılara dikkat ettiğini söyleyen Pekşen, "Bir kadın gözüyle bakıyorum. İşimizi temiz ve düzgün bırakmak için çabalıyorum. Müşterilerimiz beni görünce mutlu oluyor. Özellikle mutfaklarda nerede neyin daha kullanışlı olabileceği konusunda fikir verebiliyorum. Kadın olarak mutfağın kullanımını düşünerek önerilerde bulunuyorum. Bunun müşterilerimize de faydası oluyor" diyerek kadın perspektifinin işlevsellik ve estetik açısından katkısını anlatıyor.

Bu katkı, tasarım kararlarında pratik depolama çözümleri, kolay erişimli çekmece düzenleri ve günlük kullanım alışkanlıklarını dikkate alan ayrıntılar üzerinden şekilleniyor. Müşterilerle kurulan iletişimde bu öneriler, projenin hem estetik hem de işlevsel olmasını sağlıyor.

iş ortaklığı ve sürdürülebilir üretim:

Mesleğin zorluğuna rağmen işi severek yaptığını ve eşinin hem hayat hem iş arkadaşı olduğunu söyleyen Emel Pekşen, birlikte çalışmanın kendisine ayrı bir anlam kattığını belirtiyor. Çift, el ele vererek işleri sürdürürken birbirlerine destek olmanın ve emek vermenin önemine dikkat çekiyor. Fatih Pekşen de süreci şöyle özetliyor: "Daha önce yaklaşık 10 yıl mobilya işinde çalıştım. Daha sonra kendi dükkanımızı açma fikri oluştu. Eşim ile birlikte karar verdik. Önce sanayi sitesine açmayı düşündük fakat kiralar yüksek olduğu için evimizin altında küçük bir atölye kurduk. Eşimle birlikte 6 yıldır burada çalışıyoruz."

Emel ve Fatih Pekşen çifti, küçük atölyelerinde hem üretimi hem müşteri ilişkilerini sürdürüyor; ekonomik koşulların şekillendirdiği bu çalışma modeli, yerel düzeyde hizmet veren bir işletmenin nasıl dayanışma ve uzmanlaşma ile büyüyebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Çift, mobilya sektöründe hem el becerilerini hem de müşteri odaklı yaklaşımlarını geliştirerek hizmet vermeye devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN EMEL PEKŞEN, 10 YILDIR MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN EŞİ FATİH PEKŞEN’E DESTEK...

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN EMEL PEKŞEN, 10 YILDIR MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN EŞİ FATİH PEKŞEN’E DESTEK OLMAK AMACIYLA BAŞLADIĞI MESLEKTE USTALAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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