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Kamu ve sivil toplum köprüsü: Kızılay'dan jandarma komutanına nezaket ziyareti

Kars Kızılay Şubesi Başkanı Kübra Hüryurt ve yönetim, Tuğgeneral Halil Coşkun'u ziyaret edip görevinde başarı diledi ve iş birliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kamu ve sivil toplum köprüsü: Kızılay'dan jandarma komutanına nezaket ziyareti

kars'ta nezaket ziyareti:

Kars Kızılay Şube Başkanı Kübra Hüryurt ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kars İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Halil Coşkun'u makamında ziyaret etti. Heyet, yeni görevinden dolayı kendisine başarı dileklerini iletti.

temenniler ve karşılıklı iyi dilekler:

Ziyarette, Kübra Hüryurt ve yönetim kurulu üyeleri, Tuğgeneral Coşkun'a görevinde kolaylık ve başarılar temenni etti. Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve taraflar karşılıklı olarak iyi dileklerini paylaştı.

kurumlar arası iş birliğine vurgu:

Toplantıda, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Heyet, ziyaretin kurumlar arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sunması temennisinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Kızılay heyeti, Tuğgeneral Halil Coşkun'a misafirperverliği için teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde ortak çalışmalara açık olduklarını yineledi.

KARS KIZILAY ŞUBESİ’NDEN İL JANDARMA KOMUTANI COŞKUN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ(KARS-İHA)

KARS KIZILAY ŞUBESİ’NDEN İL JANDARMA KOMUTANI COŞKUN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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