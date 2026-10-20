Muş'ta ipe dizilen armutlarla kışa hazırlık

Muş'ta ipe dizme geleneği:

66 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel, yaklaşık 40 yıldır güz mevsiminde topladığı armutları ipe dizerek saklıyor. Bu pratik yöntemle armutlar ev içinde asılı bırakılıyor ve zamanla tek tek olgunlaşıp tüketilmeye hazır hale geliyor.

Saklama yöntemi ve dayanıklılık:

Demirel, toprağından toplanan Muş armutlarını önce seçiyor, sonra her birini ipe geçiriyor. Bu geleneksel muhafaza şekli sayesinde armutlar en az 3 ay bozulmadan kalıyor; 'erkek armut' ise yaklaşık 4 ay dayandığını belirtiyor, dişi armut daha çabuk olgunlaşıyor. İpe dizilen meyveler kırmızı-sarı renge bürünerek evde hoş bir koku yayıyor ve olgunlaştıkça tek tek koparılarak tüketilebiliyor.

Çeşitler ve pazarlama:

Muş armutları Mongok, İncebel, Kale ve Mehmetcan bağlarından geliyor. Demirel, 'güz armutlarımız baldan daha tatlıdır' diyerek lezzeti vurguluyor. Ürünler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline kargo ile gönderiliyor; gelen siparişlere göre paketlenip alıcılara ulaştırılıyor.

Yörede kuşaklar boyunca süren bu uygulama hem ekonomik hem de kültürel bir değeri koruyor. İlhan Demirel'in uzun yıllara dayanan deneyimi, geleneksel saklama yöntemlerinin modern tüketimde de talep gördüğünün canlı bir örneğini sunuyor.

MUŞ’TA YAŞAYAN 66 YAŞINDAKİ 7 ÇOCUK BABASI İLHAN DEMİREL, YAKLAŞIK 40 YILDIR GÜZ ARMUTLARINI İPE DİZEREK SAKLIYOR. GELENEKSEL YÖNTEMLE MUHAFAZA EDİLEN MUŞ ARMUTLARI, EN AZ 3 AY BOYUNCA TAZELİĞİNİ KORUYOR.