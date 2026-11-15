Evlilik kredisiyle kurulan yuvada bebek sevinci paylaşıldı

Bilecik'te, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sağlanan evlilik kredisiyle yuva kuran aile, 2026 doğumlu bebekleriyle birlikte Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından ziyaret edildi. Ziyarette aileye yenidoğan çantası takdim edildi ve mutlulukları paylaşıldı.

ziyaret sırasında iletilen mesajlar:

Nejat İlhan ziyarette aileye hitaben, "Gençlerimizin yuva kurma sürecinde yanlarında olduğumuz gibi aile olmanın mutluluğunu yaşadıkları bu özel günlerde de yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Minik yavrumuza sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum" dedi. İlhan, aileye ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamlarını iletti.

proje ve destek uygulaması:

Ziyaret, evlilik kredisinden yararlanan bir ailenin günlük yaşamındaki somut anlardan biri olarak kayda geçti; hediye edilen yenidoğan çantası ve iletilen selamlar aileye moral verdi. Yetkilinin dileği, minik yavru için sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür oldu.

İL MÜDÜRÜ NEJAT İLHAN, ÇİFTİN BEBEK SEVİNCİNİ PAYLAŞTI.