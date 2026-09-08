Eyfel'de ziyaret tartışması: kadın çalışanların yer değiştirmesi istenince kule kapatıldı

eyfel'de yaşananlar:

Paris’in simge yapılarından Eyfel Kulesi, cumartesi günü Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) grubuyla bağlantılı yaklaşık 100 kişilik bir heyetin ziyareti sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak ziyarete kapandı. Heyetin talebi doğrultusunda kadın çalışanlardan görev yerlerinden ayrılmaları istendi; bu talebe itiraz eden personel greve gidince kule ziyarete kapatıldı.

sendika ve çalışan tepkisi:

Personel sendikası temsilcisi Diane Davoine, ziyaret sırasında "erkek çalışanların yerleştirilmesi için kadın çalışanlardan görev yerlerinden ayrılmaları istendi" diyerek durumun çalışanlar tarafından kabul edilmediğini vurguladı. Davoine, gerilimin hafta sonu boyunca arttığını ve çalışanların önce yönetimle diyaloğa girmek, ardından da kurumda kadınlara yönelik bu tür taleplerin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak istediklerini söyledi.

işletme, tapınak ve belediye açıklamaları:

Eyfel Kulesi’ni işleten Societe d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE) şirketi, BAPS heyetinin ziyaretinin "kadınlarla etkileşimleri sınırlayacak" şekilde düzenlenmesinin istendiğini bildirdi ve bu şartların kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. SETE Başkanı Ariel Weil, "Bu açıkça kabul edilemez bir uygulamadır. Eyfel Kulesi’nin cumhuriyetçi değerlere ve kadınlar ile erkekler arasındaki eşitliğe bağlılığını bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Paris’teki BAPS tapınağı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ziyaretin "başkalarını rahatsız etmemek veya mağdur etmemek amacıyla normal açılış saatlerinin başlangıcında Eyfel Kulesi ekibiyle koordineli şekilde düzenlendiğini" belirtti ve "yaşanan herhangi bir üzüntü veya rahatsızlık için" özür diledi. Tapınak yönetimi ayrıca karşılıklı saygı ve hizmet gibi evrensel değerlere inandıklarını ifade etti.

siyasi tepkiler ve soruşturma:

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, ziyaretin şartlarına ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu ve "Eyfel Kulesi çalışanlarının dile getirdiği öfkeyi not ediyorum ve kendilerine tepkilerinin meşru olduğunu söylemek istiyorum. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik, tarihi anıtlarımızın önünde ya da bu şehrin herhangi bir yerinde asla sona ermeyecek" şeklinde konuştu.

Fransız siyasetinden de tepkiler geldi. Aşırı sağ lideri Marine Le Pen, "Fransa’da kadınların varlığının ‘sınırlandırılmasını’ asla kabul etmeyeceğiz" derken, cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan eski başbakan Gabriel Attal, "Fransa’da hiçbir kültür, hiçbir inanç, hiçbir ibadet, hiçbir şey ve hiç kimse kadınlara yerlerini dikte edemez" ifadelerini kullandı. Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet de yabancı ziyaretçilerin taleplerini karşılamak için kadınların kenara çekilmeye zorlanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Olay, kurum politikaları, ziyaret protokolleri ve kamusal alanlarda eşitlik ilkeleri üzerine yeni bir tartışma başlattı; SETE ve belediye yetkililerinin başlattığı soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS'TE HİNDU BİR GRUBUN ZİYARETİ SIRASINDA KADIN ÇALIŞANLARIN GÖREV YERLERİNDEN AYRILMASININ İSTENMESİNE TEPKİ GÖSTEREN PERSONEL GREVE GİDERKEN, EYFEL KULESİ ZİYARETE KAPATILDI.