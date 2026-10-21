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Eylül'de Çanakkale havalimanı 10 binin üzerinde yolcu ağırladı

DHMİ verilerine göre Çanakkale Havalimanı Eylül'de 10 bin 421 yolcu ve 579 uçuşla hizmet verdi; 9 aylık toplam 92 bin 519 yolcu ve 5 bin 325 uçak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eylül'de Çanakkale havalimanı 10 binin üzerinde yolcu ağırladı

Eylül'de Çanakkale havalimanı 10 binin üzerinde yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Çanakkale Havalimanı, Eylül ayında toplam 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında gerçekleştirilen iniş-kalkış sayısı 579 olarak raporlandı.

uçak ve yolcu trafiği:

Eylül ayı verileri, yılın ilk dokuz ayına ilişkin bilanço içinde de yer aldı. Yılın 9 aylık döneminde Çanakkale Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği ise 5 bin 325 olarak kaydedildi. Açıklanan rakamlar, havalimanının bölgesel ulaşım kapasitesine dair güncel bir tablo sunuyor.

yük trafiği:

Kargo, posta ve bagaj hareketlerini kapsayan yük trafiği Eylül ayında toplam 90 ton seviyesine ulaştı. Yılın 9 aylık bilançosunda taşınan toplam yük miktarı ise 784 ton olarak bildirildi.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI EYLÜL AYINDA 10 BİN 421 YOLCU TERCİH ETTİ.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI EYLÜL AYINDA 10 BİN 421 YOLCU TERCİH ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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