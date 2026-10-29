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Yoğun bakımda el hijyeni başarısı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi getirdi

Kütahya Şehir Hastanesi'nde 2026 üçüncü dönem el hijyeni değerlendirmesinde en yüksek puanı alan Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'ne teşekkür belgesi verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yoğun bakımda el hijyeni başarısı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi getirdi

Dahiliye yoğun bakım ünitesinin başarısı:

Kütahya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yürütülen "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" programı kapsamında, 2026 yılının üçüncü dönem el hijyeni değerlendirmesinde Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları en yüksek skoru elde etti. Değerlendirme Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsadı.

Değerlendirme yöntemi ve bulgular:

İncelemeler, beş endikasyon kuralı çerçevesinde yapılan haberli el hijyeni gözlemleriyle gerçekleştirildi. Temmuz–Eylül dönemindeki gözlemlerin sonuçları derlendi ve uygulamalarda gösterilen özen, birim çalışanlarının en yüksek puanı almasını sağladı.

Teşekkür belgesi ve izleme hedefleri:

Hijyen kurallarına gösterdikleri özen ve özverili çalışmaları nedeniyle Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi personeline dönem el hijyeni teşekkür belgesi takdim edildi. Belgeler Kütahya Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verildi. Hastane yetkilileri, el hijyeninin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin korunmasında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak uygulamaların düzenli olarak takip edileceğini belirtti.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE EL HİJYENİ TEŞEKKÜRÜNÜ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ...

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE EL HİJYENİ TEŞEKKÜRÜNÜ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ALDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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