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Orköy destekleri Seben'de üretimi ve yaşam konforunu yükseltti

Bolu'nun Seben ilçesinde 2026 ORKÖY programı kapsamında 18 ünite destek sağlandı; süt koyunculuğu, mantolama ve ısınma projelerinin yüzde 20'si hibe edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Orköy destekleri Seben'de üretimi ve yaşam konforunu yükseltti

Orköy yatırımları Seben'de tamamlandı

Bolu'nun Seben ilçesinde yürütülen 2026 yılı ORKÖY yatırım programı çerçevesinde orman köylülerine yönelik toplam 18 ünitelik destek projesi tamamlandı. Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygulanan program, üretim kapasitesinin artırılması ve kırsal alandaki yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor. Sağlanan ekonomik desteklerin yüzde 20'si hibe olarak karşılandı.

süt koyunculuğu yatırımları:

Program kapsamında süt koyunculuğu projesi çerçevesinde Korucuk köyünde 4 ünite, Tazılar köyünde 3 ünite olmak üzere toplam 7 ünite destek sağlandı. Bu yatırımlar, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini güçlendirerek orman köylülerinin gelir kaynaklarının çeşitlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

konut yalıtımı ve ısınma desteği:

Konutların enerji verimliliğini artırmaya yönelik dış cephe mantolama ve ısınma sistemi desteği de program kapsamına alındı. Değirmenkaya köyünde 3 ünite, Dereboy köyünde 5 ünite dış cephe mantolama yapıldı. Kabak köyünde ise 3 ünite hem dış cephe mantolama hem de katı yakıtlı kalorifer sistemi desteği alarak ısı yalıtımı ve yaşam konforu iyileştirildi.

amaçlar ve sürdürülebilir kalkınma:

Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, projelerle orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarının desteklenmesinin, üretim kapasitelerinin artırılmasının ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Yetkililer, kırsal kalkınmayı destekleme ve sürdürülebilir ormancılık anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE, 2026 YILI ORKÖY YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK...

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE, 2026 YILI ORKÖY YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK SÜT KOYUNCULUĞU, DIŞ CEPHE MANTOLAMA VE ISINMA SİSTEMİ DESTEKLERİNİ İÇEREN PROJELERİN TAMAMI HAYATA GEÇİRİLDİ. PROJELER KAPSAMINDA TOPLAM 18 ÜNİTE DESTEK SAĞLANIRKEN, EKONOMİK DESTEKLERİN YÜZDE 20’Sİ HİBE OLARAK KARŞILANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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