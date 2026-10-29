Darende'de eğitimde iş birliği ve kalite hedefleri masaya yatırıldı

Toplantı detayları:

Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı'na Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Gündem ve hedefler:

Toplantıda ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik hedefler ele alındı. Katılımcılar, eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yerel yönetim ve paydaş iş birliği:

Belediye ile eğitim ve diğer kamu kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve uygulamadaki projelerin izleme-değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi toplantıda öne çıkan maddeler arasında yer aldı. Katılımcılar, eğitim alanındaki ihtiyaçların yerinde tespiti ve koordineli müdahalelerin önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çocukların daha iyi eğitim imkânlarına kavuşması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

DARENDE’DE EĞİTİM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI