Gençlik tiyatrosu cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı

Eskişehir'de temsil ve kutlama:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Gençlik Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, kentteki izleyicilere Cumhuriyetimizin kazanımlarını sahne diliyle yeniden hatırlatma amacı taşıdı.

Sahne, müzik ve tema:

Merkezde sahnelenen oyun, sanatın, müziğin ve tiyatronun evrensel anlatımını kullanarak cumhuriyetin temel değerlerine odaklandı. Oyun, genç oyuncuların performansları ve müzikle desteklenen anlatımıyla izleyicilerde birlik ve aidiyet duygusunu güçlendirdi.

Genç emeği ve kapanış:

Programın sonunda, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm genç kursiyerlere ve eğitmenlere katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi ve katılımcılar bu özel gösterimi olumlu notlarla yorumladı.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YUNUS EMRE GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ÖZEL BİR TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ.