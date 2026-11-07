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Lefkoşa'da askeri ve parlamenter temas: Selçuk Bayraktaroğlu, Ziya Öztürkler ile görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya gelerek resmi temaslarını sürdürdü; heyette komutan ve meclis yetkilileri yer aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Lefkoşa'da askeri ve parlamenter temas: Selçuk Bayraktaroğlu, Ziya Öztürkler ile görüştü

Lefkoşa'daki resmi ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa’da temaslarını sürdürerek Cumhuriyet Meclisi’nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

katılımcılar ve protokol:

Görüşmede Orgeneral Bayraktaroğlu'na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir eşlik etti. Meclis cephesinden ise Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Pembe İnanç Unan Ersöz, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Sinem Güreşcioğlu, Meclis İdare Amiri Hasan Büyükoğlu ile Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı görüşmede hazır bulundu.

görüşmenin çerçevesi:

Gerçekleştirilen görüşme, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Lefkoşa temasları kapsamında planlanan protokol ziyaretlerinden biri olarak kayda geçti; buluşma, tarafların resmi temas ve bilgi paylaşımı için bir araya geldiği bir platform niteliği taşıdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa&#039;da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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