Vanspor FK Akhisar'da Sivasspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda konuk ettiği Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, maçın ilk yarısında kurduğu baskı ve duran topları etkin kullanarak skor avantajını yakaladı; ikinci yarıda ise rakibin hatasından yararlanıp farkı açtı. Sivasspor'un tek sayısını Manaj kaydetti.

goller ve maçın dönüm noktaları:

Maçın erken dakikalarında Vanspor FK baskılı oyunuyla dikkat çekti. 14. dakikada hikmet'in köşe vuruşunda Kadir'in kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmazken Vanspor'un etkili atakları ve direkten dönen şutları maçın genel akışını belirledi.

İkinci yarıda skoru değiştiren an 59. dakikada geldi: Sivasspor'un sol taç kullanımında yaşanan anlaşmazlık sonucu araya giren Mehmet Manış, altıpas sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve Vanspor FK'yı 2-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 81. dakikada Yenne'nin bindirmesiyle içeriye çevirdiği pası de Oliveira ağlarla buluşturarak farkı üçe çıkardı.

Sivasspor pes etmedi; 85. dakikada Ceesay'in sol tarafta kazandığı top sonrası yapılan ortada Manaj'ın kafa vuruşuyla farkı ikiye indirdi: 3-1. Karşılaşmanın son bölümlerinde Sivasspor'un baskısı sonuç getirmedi ve Vanspor FK sahadan galip ayrıldı.

kritik anlar ve oyun değerlendirmesi:

Vanspor FK, maç boyunca köşe vuruşları ve ceza yayı civarındaki setli ataklardan net skor üretmeyi başardı. Sivasspor ise 59. dakikadaki savunma-golcü iletişim hatasıyla geriye düştü; bunun dışında Burak ve Süleyman ile önemli fırsatlar yakalasa da kaleci Abdulsamed ve savunma önemli müdahaleler yaptı. Karşılaşma boyunca hakem triosu Ömer Tolga Güldibi, Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Çağrıcan Pazarcıklı görev yaptı.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Vanspor FK: Abdulsamed, Oulare, Sinan, Kadir, Mehmet Manış (Medeni dk. 88), Mehmet Özcan (Özkan dk. 84), Hikmet, Batuhan, Kökçü (Khan dk. 84), Yenne (Alhaft dk. 84), İlkan de (Oliveira dk. 72). Yedekler: Alperen, Muhammet, Emre, Zivkovic, Celal. Teknik direktör: Mustafa Gürsel.

Sivasspor: Göktuğ, Murat, Süleyman, Turan, Uğur, Charisis, Yusuf Cihat Çelik (Yılmaz dk. 87), Burak (Salih dk. 87), Oğuzhan (Duodu dk. 78), Ethemi (Ceesay dk. 68), Manaj. Yedekler: Arda, Ali Şaşal, Feyzi, Eymen, Kerem Atakan, Yusuf Çağlar Kefkir. Teknik direktör: Çağdaş Çavuş.

Goller: Kadir (14'), Mehmet Manış (59'), de Oliveira (81') (Vanspor FK); Manaj (85') (Sivasspor).

Sarı kartlar: Mehmet Özcan (27'), Batuhan (46'), Oulare (74') (Vanspor FK); Turan (28'), Oğuzhan (37'), Süleyman (46'), Manaj (68') (Sivasspor).

TRENDYOL 1. LİG 14. HAFTA KARŞILAŞMASINDA AKHİSAR SPOR TOTO STADYUMUNDA SİVASSPOR’U AĞIRLAYAN VANSPOR FK, 3-1 GALİP AYRILDI.