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Eskişehirli sporculardan Hırvatistan'da okul sporlarında Avrupa başarısı

Eskişehirli sporcular, Hırvatistan'daki şampiyonada takım şampiyonluğu, tek bayanlar birincilik ve ikincilik ile çift bayanlar şampiyonluğu elde etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirli sporculardan Hırvatistan'da okul sporlarında Avrupa başarısı

Eskişehirli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve turnuvayı madalyalarla tamamladı.

müsabaka ve elde edilen dereceler:

Sporcular organizasyonda Takım Şampiyonluğu, Tek Bayanlar Şampiyonluğu, Tek Bayanlar İkinciliği ve Çift Bayanlar Şampiyonluğu derecelerini elde etti.

tebrik ve armağan:

Organizasyonun ardından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerin Eskişehir'e armağan edildiği vurgulandı; sporcular, antrenörler ve başarıda emeği bulunanlar tebrik edildi.

HIRVATİSTAN&#039;DA DÜZENLENEN AVRUPA OKULLAR ARASI ŞAMPİYONASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ...

HIRVATİSTAN'DA DÜZENLENEN AVRUPA OKULLAR ARASI ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ SPORCULAR, TAKIM VE BİREYSEL KATEGORİLERDE DERECELER ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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