Eskişehirli sporculardan Hırvatistan'da okul sporlarında Avrupa başarısı

Eskişehirli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve turnuvayı madalyalarla tamamladı.
müsabaka ve elde edilen dereceler:
Sporcular organizasyonda Takım Şampiyonluğu, Tek Bayanlar Şampiyonluğu, Tek Bayanlar İkinciliği ve Çift Bayanlar Şampiyonluğu derecelerini elde etti.
tebrik ve armağan:
Organizasyonun ardından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerin Eskişehir'e armağan edildiği vurgulandı; sporcular, antrenörler ve başarıda emeği bulunanlar tebrik edildi.
HIRVATİSTAN'DA DÜZENLENEN AVRUPA OKULLAR ARASI ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ SPORCULAR, TAKIM VE BİREYSEL KATEGORİLERDE DERECELER ELDE ETTİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!